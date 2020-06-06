استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان، باستدعاء ضابط التحريات للاستماع لأقواله فى واقعة القبض تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع انتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين بالمعصرة، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المعصرة مفادة تلقية بلاغا من صاحب محل ملابس ، مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى إلى سمعه صوت طرق على باب الشقة وحال قيامه بفتح الباب فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى مسكنه مُنتحلين صفة رجال شرطة بمباحث الأموال العامة وقيامهم بتفتيش الشقة بدعوى حيازته لمبلغ مالى بطريقة غير مشروعة، والاستيلاء منه على مبلغ مالى (36 ألف جنيه ، وهاتفه المحمول) من داخل الشقة ، وعقب ذلك اصطحبوه داخل سيارة أجرة "ميكروباص - لم يتمكن من التقاط أرقامها" ثم رموه أعلى الطريق الدائرى بنطاق محافظة الجيزة عقب الاستيلاء على المسروقات ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن المتهمين قاموا بإستقلال سيارة أخرى قبل إرتكابهم الواقعة وتبين أن السيارة مستأجرة لأحد المتهمين (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، له معلومات مسجلة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع ( 6 من العناصر الإجرامية لهم معلومات مسجلة) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - طبنجة صوت) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحد المتهمين بعلمه بثراء المجنى عليه ولذلك إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" وفي سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه وإتفق مع قائد السيارة الميكروباص فى إرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة قيادته نظير تحصله على مبلغ مالى وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المُشار إليها.

تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى (30 ألف جنيه من متحصلات الواقعة) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وقيامهم بإتلاف الهاتف المحمول المستولى عليه والتخلص منه بإلقائه بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.