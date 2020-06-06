على جانب آخر، ذكرت وزارة الصحة في جواتيمالا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفعت إلى 832 حالة، وذلك عقب تسجيل 34 حالة إصابة جديدة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 23 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة كثيفة لجميع أنحاء العالم في غضون شهرين.