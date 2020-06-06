اليوم السابع
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان لـ 93983 حالة

السبت، 06 يونيو 2020 08:50 ص
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان لـ 93983 حالة فريق طبى لمكافحة كورونا
إسلام أباد (أ ش أ)

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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) فى باكستان إلى 93983 حالة، وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم السبت، أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل 377 حالة إصابة جديدة في العاصمة "إسلام أباد" و45 حالة بإقليم "جلجت بلتستان" و32 حالة في إقليم "آزاد جامو وكشمير".

وأضافت القناة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1935 حالة، وذلك عقب تسجيل 97 حالة وفاة جديدة.

يذكر أن حصيلة الإصابات المؤكد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفعت فى باكستان إلى 90 ألفا و290 حالة، وذلك بعد تأكيد إصابات جديدة في مختلف المحافظات.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، أمس الجمعة، أن حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس ارتفعت أيضا إلى 1838 حالة بعد وفاة عدد من الحالات الجديدة.


وكانت الحكومة الباكستانية قد قررت الخميس، إلغاء الحجر الصحي للباكستانيين العائدين من الخارج وإرسالهم إلى منازلهم بدلا من ذلك بعد الخضوع لفحص طبي واختبار في المطارات، وذلك نظرا للقدرة الاستيعابية في مراكز الحجر الصحي التي تتضاءل بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا،  كما صرحت مصادر في قطاع الطيران الباكستاني بأن الحكومة غيرت الإجراءات التشغيلية الأساسية بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق وقيود السفر التي تم فرضها بسبب الفيروس.

 


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فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا

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