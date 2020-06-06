اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 05:05 م
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة وفيات كورونا فى بريطانيا لتصل لـ 40465 حالة

السبت، 06 يونيو 2020 04:54 م
ارتفاع حصيلة وفيات كورونا فى بريطانيا لتصل لـ 40465 حالة محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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أظهرت البيانات الحكومية، التى نُشرت، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 فى بريطانيا بواقع 204 حالات إلى 40465 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في الخامس من يونيو.

وطبقا لإحصاء رويترز المستند إلى مصادر البيانات الرسمية، تجاوزت حصيلة الوفيات 50 ألف حالة هذا الأسبوع بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.

وتواصل منظمة الصحة العالمية تجاربها السريرية على عقار هيدروكسى كلوروكين، بعدما أوقف علماء بريطانيون تجربة كبيرة لاستكشاف ما إذا كان فعالا فى علاج مرضى كوفيد-19، وقالوا إن النتائج الأولية تظهر عدم وجود دليل على جدواه.

وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت، ردا على سؤال عن وقف التجربة البريطانية، "هناك تجربتان مختلفتان ببروتوكولات ولجان إشراف خاصة بكل منهما. لذلك سنستمر فى الوقت الراهن


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كورونا

فيروس كورونا

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وفيات كورونا

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