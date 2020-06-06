نيودلهى (أ ش أ)

اعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 236 ألفا و657 حالة حالة، وذلك عقب تسجيل 9 آلاف و887 حالة إصابة جديدة، وأوضحت الوزارة، وفقا لقناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف 642 حالة، وذلك عقب تسجيل 294 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت أمس الجمعة، إن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 فى الهند يتضاعف كل 3 أسابيع لكن الوباء لم يصل إلى حد الانفجار داخل البلاد وفى منطقة جنوب آسيا.

وقال الدكتور مايك ريان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى "فى جنوب آسيا، ليس فى الهند فحسب، ولكن فى بنجلاديش و... باكستان وغيرها من دول جنوب آسيا ذات الكثافة السكانية الضخمة، لم يصل الوضع بالنسبة للمرض إلى حد الانفجار، لكن خطر حدوث ذلك موجود دائما ".

وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، فى إشارة إلى سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، إن الحالات المسجلة البالغ عددها 200000 إصابة "تبدو كبيرة ولكن بالنسبة لبلد بهذا الحجم لا يزال الرقم متواضعا".