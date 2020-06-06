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لمخالفتهم قرار الحكومة بمنع التجمعات..

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدات يسيرن بأطعمة حفل زفاف فى طوخ

السبت، 06 يونيو 2020 09:48 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدات يسيرن بأطعمة حفل زفاف فى طوخ زفاف ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عدد من السيدات لسيرهن بأواني أطعمة لحفل زفاف بشكل جماعي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات لمجابهة فيروس كورونا.

وعرض أحد البرامج التليفزيونية مقطع فيديو لعدد من السيدات أثناء احتفالهن بزفاف عروسين.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات ابتهاجهاً بزفاف العروسين بحمل عدد من الأوانى بها بعض الأطعمة، والسير بها فى شوارع إحدى قرى مركز طوخ بالقليوبية قبل وقت الحظر، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بعدم التجمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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