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إيقاف 12 مهربا وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالجزائر

السبت، 06 يونيو 2020 06:24 م
إيقاف 12 مهربا وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالجزائر الجيش الجزائرى - أرشيفية
وكالات

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أوقفت وحدات من الجيش الجزائرى، 12 مهربًا خلال عمليات متفرقة بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف الجزائرية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أنه تم مصادرة سبع سيارات رباعية الدفع و14 مولدًا كهربائيًا، وأربع مطارق ضغط، وجهازي كشف عن المعادن، ومواد أخرى تستعمل في عمليات التنقيب عن الذهب.

وأضاف البيان أن وحدات من الجيش دمرت مخبأ للجماعات الإرهابية وقذيفة هاون بعد كشفها بمنطقة جبل بوهنديس بالميلية بمحافظة جيجل شرق الجزائر.  


الجزائر

الجيش الجزائرى

الارهاب

تاندوف

جماعات ارهابيه

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