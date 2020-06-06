اليوم السابع
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إيطاليا: نأمل أن تفتح دول الاتحاد الأوروبى حدودها بدءا من 15 يونيو

السبت، 06 يونيو 2020 04:50 م
إيطاليا: نأمل أن تفتح دول الاتحاد الأوروبى حدودها بدءا من 15 يونيو وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو
رويترز

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قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، اليوم السبت، إن إيطاليا تأمل في أن تعيد دول الاتحاد الأوروبى الأخرى فتح حدودها أمام الإيطاليين اعتبارا من 15 يونيو الجارى، في ظل الخفض التدريجى للقيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا فى جميع أنحاء أوروبا.

وفتحت إيطاليا، التى شهدت رابع أعلى حصيلة وفيات بمرض كوفيد-19في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، حدودها أمام مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الثالث من يونيو، إلا أن معظم الدول الأوروبية بصورة عامة لا تزال تغلق أبوابها أمام الإيطاليين.

وقال دى مايو في مؤتمر صحفي خلال زيارة لجارة بلاده سلوفينيا، "يمثل الخامس عشر من يونيو تاريخا مهما للكثير من مواطنينا".

وقال وزير خارجية سلوفينيا أنزيه لوجار في المؤتمر الصحفي "تشهد الأوضاع الصحية في إيطاليا تحسنا سريعا ... أتطلع بتفاؤل لحلول 15 يونيو".

وقال دي مايو إن ألمانيا وسويسرا ألمحتا أيضا إلى إمكانية أن تفتحا حدودهما أمام الإيطاليين بدءا من ذلك التاريخ.

وأضاف أنه يأمل أن يجري تطبيق فتح الحدود على كل القادمين من جميع أنحاء إيطاليا، بما فيها المناطق التي كانت الأكثر تضررا بجائحة كورونا.

وسجلت إيطاليا حتى الآن نحو 234500 حالة إصابة بالفيروس و33770 وفاة.

أما سلوفينيا التي أعلنت الشهر الماضي نهاية الوباء على أراضيها، فسجلت 1479 حالة إصابة و109 وفيات، وسمحت بدخول القادمين من جاراتها كرواتيا والمجر والنمسا.


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