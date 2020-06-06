إنفوجراف.. تفاصيل الامتحان التكميلى لطلاب النقل المتغيبين بالترم الأول

كتب ـ محمود طه حسين

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحان تكميلى لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهرى مقبول أو لمن لم يقدموا بحثا فى الترم الثانى، وذلك بعد إعلان نتائج الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية فى المحافظات المختلفة.

"اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل الامتحان التكميلى:

يعقد الامتحان وفقا للالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية

تبدأ من 21 يونيو 2020 وفقا لظروف كل مديرية تعليمية

الامتحان متعدد التخصصات فى جميع المواد

يعقد امتحان الدور الثانى للطلاب الذين لم يحصلوا على 50%

الامتحان التكميلى لمن تخلفوا عن الدور الأول أو لم يقدموا البحث.

يؤدي الطالب امتحان دور ثان فى المواد الدراسية المضافة للمجموع

الأسئلة تركز على ما تم دراسته بالترم الثانى حتى 15 مارس 2020.

تحتفظ المدارس بنسخة ورقية من المشروعات البحثية



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