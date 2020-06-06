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إقامة مجانية كاملة فى قبرص للسياح فى حالة الإصابة بكورونا.. اعرف التفاصيل

السبت، 06 يونيو 2020 08:19 م
إقامة مجانية كاملة فى قبرص للسياح فى حالة الإصابة بكورونا.. اعرف التفاصيل قبرص
وكالات

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تعهدت قبرص، بإقامة مجانية كاملة في فنادق 4 نجوم للسياح وذويهم مع توفير الغذاء والعلاج في حال أصيب أى منهم بفيروس كورونا على أراضيها.

وووفقا لما أوردته صحيفة العين الإماراتية، قالت قبرص إنها ستتكفل بتغطية النفقات الصحية في حال أُصيب أحد السياح بفيروس كورونا فضلا عن تحمل نفقات الاستشفاء والرعاية ووجبات الطعام.

ويتضمن التعهد إيواء أسرة المصاب في فنادق 4 نجوم بدلا من الحجر الصحي، وستتكفّل الحكومة القبرصية أيضاً بتكاليف وجبات الطعام.

 وكانت قبرص قد أغلقت حدودها قرابة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، لكنها تستعد لاستقبال السياح مجددا اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

ويعتمد هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي إلى حدّ كبير على السياحة (15% من ناتجه المحلي الإجمالي)، مع 3,97 ملايين سائح سنوياً، فيما يبلغ عدد سكانه أقلّ من مليون نسمة.

 وتتوقع قبرص أن ينخفض عدد زوراها بنحو 70% بسبب المخاوف المرتبطة بكورونا.


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