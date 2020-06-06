إصابتان جديدتان بفيروس كورونا فى كردستان ووفاة حالة

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى إدارة كرميان، ووفاة حالة فى أربيل، وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - انه تم تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في منطقة كرميان لرجل (47 سنة) وطفل (9 سنوات)، مضيفة أن المصابَين مخالطين مع إصابات سابقة، ومن سكان حي شهيدان في قضاء كلار.

كما أعلنت الصحة الكردستانية وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد (50 سنة) في مدينة أربيل.

وسجل إقليم كردستان حتى الآن 1089 إصابة بفيروس كورونا بينها 444 حالة شفاء و19 حالة وفاة.

وكانت حكومة اقليم كردستان، أعلنت الاثنين الماضى، عن فرض حظر شامل للتجوال، فى عموم مدن الاقليم، وقالت وزارة داخلية اقليم كردستان - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إنها قررت بعد استشارة رئيس الحكومة ونائبه ووزير الصحة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الأمن الصحي للإقليم، منع التنقل بين كل من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين بشكل تام، اعتباراً من الاثنين الماضى، وحتى 6 يونيو الجاري، وتضمنت القرارات حظر التجوال للمشاة والسيارات بشكل كامل داخل كل المحافظات والإدارات المستقلة، وتوقيع العقوبة على كل من يخالف هذا القرار.

وأشار البيان إلى إيقاف الدوام الرسمي في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان باستثناء عمل الوزراء ومكاتبهم للمدة المحددة، مبيناً إنه سيتم إغلاق كل الأماكن والمحلات، باستثناء الصيدليات والمخابز، حيث سيسمح بفتحها من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ويشمل الحظر كذلك كل المواقع الدينية والمعابد.

وكانت مديرية الصحة فى السليمانية بكردستان العراق، أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.