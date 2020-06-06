اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 16 عاملا زراعيا فى انقلاب سيارة نقل بالمنيا

السبت، 06 يونيو 2020 04:12 م
إصابة 16 عاملا زراعيا فى انقلاب سيارة نقل بالمنيا إسعاف - ارشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 16 عاملا زراعيا، إثر انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها فى طريقهم للعمل بإحدى المزارع التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، حيث وقع الحادث بطريق "إبشادات ـ البراجيل"، وتم نقلهم لمستشفى ملوى العام.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفى منتصر، مأمور مركز شرطة ملوى، بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوى العام، بوصول 16 مصاب من بينهم 3 حالات خطرة وهم "ع  ش ا" 14 سنه و"ع س ع" 18 سنة، و"ي. ف. س." 12 سنة، وتنحصر إصاباتهم فى كسور بالجماجم ونزيف بالمخ، وتم تحويلهم إلى مستشفى المنيا الجامعى، بينما تم إخضاع باقى المصابين للعلاج من إصاباتهم المختلفة.

وأفادت التحريات الأولية والتى قام بها المقدم علاء جلال، رئيس مباحث المركز، أن الحادث وقع عندما كانت السيارة رقم 1684 ن ص أ ربع نقل قيادة إبراهيم جيد قاسم 44 سنه، ومقيم بقرية قلندول التابعة للمركز، كانت تقل مجموعة من العمال الزراعيين جميعهم مقيمون بقرية قلندول وعزبة البرنسة، وأثناء سيرهم انفجر أحد إطارات السيارة بطريق "إبشادات ـ البراجيل" مما أدى لانقلابها وأسفر الحادث عن إصابة العمال.

أشرف العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور بالمحافظة، على رفع السيارة وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

مديرية امن المنيا

انقلاب سيارة في المنيا

حادث مرورى في المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة