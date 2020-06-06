إصابة 16 عاملا زراعيا فى انقلاب سيارة نقل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 16 عاملا زراعيا، إثر انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها فى طريقهم للعمل بإحدى المزارع التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، حيث وقع الحادث بطريق "إبشادات ـ البراجيل"، وتم نقلهم لمستشفى ملوى العام.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفى منتصر، مأمور مركز شرطة ملوى، بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوى العام، بوصول 16 مصاب من بينهم 3 حالات خطرة وهم "ع ش ا" 14 سنه و"ع س ع" 18 سنة، و"ي. ف. س." 12 سنة، وتنحصر إصاباتهم فى كسور بالجماجم ونزيف بالمخ، وتم تحويلهم إلى مستشفى المنيا الجامعى، بينما تم إخضاع باقى المصابين للعلاج من إصاباتهم المختلفة.

وأفادت التحريات الأولية والتى قام بها المقدم علاء جلال، رئيس مباحث المركز، أن الحادث وقع عندما كانت السيارة رقم 1684 ن ص أ ربع نقل قيادة إبراهيم جيد قاسم 44 سنه، ومقيم بقرية قلندول التابعة للمركز، كانت تقل مجموعة من العمال الزراعيين جميعهم مقيمون بقرية قلندول وعزبة البرنسة، وأثناء سيرهم انفجر أحد إطارات السيارة بطريق "إبشادات ـ البراجيل" مما أدى لانقلابها وأسفر الحادث عن إصابة العمال.

أشرف العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور بالمحافظة، على رفع السيارة وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.