إصابة نجل النائب محمد الشورى عن مركز سمنود في الغربية بكورونا

الغربية – مصطفى عادل

أصيب نجل الدكتور محمد الشورى عضو مجلس النواب، عن دائرة سمنود بمحافظة الغربية، بفيروس كورونا المستجد، ووضعه بالعزل الصحي لتلقى العلاج.

وقال النائب الدكتور محمد الشورى لـ" اليوم السابع" أن نجله أصيب بالفيروس أثناء عمله بالقاهرة، وحاليا يخضع للعلاج، مضيفا أن نجله "محمد" حالته الصحية مستقرة وتتحسن حالته الصحية بتلقى العلاج.

من ناحيه اخرى يخضع الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث وزوجته للعزل المنزلي وتلقي العلاج بالمنزل بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

كان نائب رئيس الجامعة قد ظهرت عليه هو وزوجته منذ ايام قليله أعراض الاصابة بفيروس كورونا من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الحلق، وتم سحب عينات منهما وإجراء الاشعات اللازمة ووضعهما تحت الملاحظة والعزل المنزلي وتلقي العلاج.

وكشف مصدر طبي مسئول بجامعة طنطا لـ"اليوم السابع" ، أن الدكتور"عكاشه" ظهرت عليه هو وزوجته أعراض الاصابه بالفيروس وتم التدخل سريعا والتعامل مع الحاله وفقا البروتوكول المتبع لحالات الإصابه بالفيروس وسحب عينات منهم وإجراء الفحوص الطبية المتبعة.