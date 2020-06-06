اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة نجل النائب محمد الشورى عن مركز سمنود في الغربية بكورونا

السبت، 06 يونيو 2020 02:17 م
إصابة نجل النائب محمد الشورى عن مركز سمنود في الغربية بكورونا الدكتور محمد الشورى عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود بمحافظة الغربية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب نجل الدكتور محمد الشورى عضو مجلس النواب، عن دائرة سمنود بمحافظة الغربية، بفيروس كورونا المستجد، ووضعه بالعزل الصحي لتلقى العلاج.

وقال النائب الدكتور محمد الشورى لـ" اليوم السابع" أن نجله أصيب بالفيروس أثناء عمله بالقاهرة، وحاليا يخضع للعلاج، مضيفا أن نجله "محمد" حالته الصحية مستقرة وتتحسن حالته الصحية بتلقى العلاج.

من ناحيه اخرى يخضع الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث وزوجته للعزل المنزلي وتلقي العلاج بالمنزل بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

كان نائب رئيس الجامعة قد ظهرت عليه هو وزوجته منذ ايام قليله أعراض الاصابة بفيروس كورونا من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الحلق، وتم سحب عينات منهما وإجراء الاشعات اللازمة ووضعهما تحت الملاحظة والعزل المنزلي وتلقي العلاج.

وكشف مصدر طبي مسئول بجامعة طنطا لـ"اليوم السابع" ، أن الدكتور"عكاشه" ظهرت عليه هو وزوجته أعراض الاصابه بالفيروس وتم التدخل سريعا والتعامل مع الحاله وفقا البروتوكول المتبع لحالات الإصابه بالفيروس وسحب عينات منهم وإجراء الفحوص الطبية المتبعة.

 


اخبار عاجله

النائب محمد الشورى

اصابه نائب بالغربية بكورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة