إصابة عادل طه الأمين العام لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة بفيروس كورونا

كتب محمود راغب

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، منذ قليل، عن إصابة الزميل عادل طه، الأمين العام للنقابة، بفيروس كورونا، وفور علم كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما تعرض له الزميل قرر إرساله إلى المستشفى لإجراء التحاليل والآشعة، وتلقى العلاج واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لحالته الصحية؛ وتقدم مجدى البدوى رئيس النقابة العامة بالشكر لـ كرم جبر والهيئة الوطنية للصحافة لسرعة الاستجابة مع حالة الزميل عادل طه.

كان توفى محمد عرابى، رئيس النقابة العامة للعاملين فى المحاجر والمناجم، التابعة لاتحاد عمال مصر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة العمل؛بخالص العزاء لأسرة الشهيد بأمر الله، محمد عبد الفتاح عرابي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى توفى اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمدينة السنبلاوين بمحافظة الشرقية.

وقال الوزير إن الحركة النقابية المصرية لن تنسى أبدا؛ رجلا وطنيا وفيا صلدا كافح من أجل عمال المناجم والمحاجر لحصولهم على حقوقهم ، لافتا إلى أن الشهيد كان رجلا متواضعا ذا أدبٍ كبيرٍ، وأخلاقٍ عالية رحمة الله عليه، نسأل الله عز وجل أن يرحمه بواسع رحمتهِ وأن يغفر له، اللهم واعف عنه وأّكِرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الأسود، إلى رحمة الله ورضوانهِ وجناتهِ وفي هذا المقام المؤلم، والحزين، نتقدم بأحر التعازي إلى أسرتهِ والعائلة الكريمة.

ونعى عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات ، محمد عبد الفتاح عرابى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر وعضو المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد.