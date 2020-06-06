إصابة شخص فى حادث تصادم بكورنيش الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد طريق الكورنيش بالإسكندرية بمنطقة سيدى جابر، حادث تصادم سيارتين ملاكى، وأسفر عن إصابة شخص وسقوط عامود إنارة من منتصف الطريق، بعد صعود أحد السيارات الجزيرة فى منتصف طريق الكورنيش وتهشمها.

وكان قد تلقت غرفة عمليات مرور الإسكندرية، بلاغا بوجود حادث فى طريق الكورني، وتم الدفع باوناش وقوة مرورية لإزالة آثار الحادث، وتم إبلاغ الأجهزة التنفيذية بسقوط عامور إنارة لاتخاذ اللازم، وتم فتح الطريق بعد الحادث مباشرة، وإزالة آثار التصادم منعا لتوقف الحركة المرورية.

يذكر أن طريق الكورنيش بالإسكندرية يشهد سيولة مرورية من الجانبين، ولا يوجد تكدس السيارات وانتشار مرورى مكثف لرجال المرور لتسهيل الحركة المرورية .