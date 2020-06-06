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إسرائيل: وزير خارجية ألمانيا يزور تل أبيب للاعتراض على ضم الضفة الغربية

السبت، 06 يونيو 2020 07:47 ص
إسرائيل: وزير خارجية ألمانيا يزور تل أبيب للاعتراض على ضم الضفة الغربية المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت القناة "13" الإسرائيلية النقاب عن نية وزير الخارجية الألماني "هايكن ماس"، زيارة  تل أبيب هذا الأسبوع، لتحذيرها من تداعيات عملية ضم الضفة الغربية.

وذكرت القناة أن الوزير الألماني سيصل، الأربعاء القادم، وسيلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع  والخارجية، حيث سينقل رسالة عاجلة مفادها بأن ضم الضفة الغربية سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات الثنائية .

وقالت القناة إن الوزير سيؤكد على عدم قدرة ألمانيا وأوروبا بشكل عام التسليم بخطوة ضم الضفة لمخالفة الخطوة للقانون الدولي، حيث سيطلب الوزير من قادة إسرائيل عدم وضع ألمانيا في اختيار صعب.

في حين تكمن أهمية الزيارة في انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي لألمانيا في الأول من تموز القادم بالإضافة لرئاسة مجلس الأمن.

 

 

 


إسرائيل

ألمانيا

تل أبيب

الضفة الغربية

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