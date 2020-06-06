اليوم السابع
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إزالة 17 حالة تعدى على الزراعات وأملاك الدولة بمركز سمسطا

السبت، 06 يونيو 2020 08:17 م
إزالة 17 حالة تعدى على الزراعات وأملاك الدولة بمركز سمسطا إزالة التعديات
بني سويف أيمن لطفي

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إنه تم  إزالة 17حالة تعد على مساحة 22 قيراط ، خلال الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوبي غرب المحافظة  اليوم السبت. 

وأشار بيان إلى أن الحملة قادها ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا في قرى  الشنطور وسربو وعزبة خطاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، تنفيذا لتعليمات محافظ بني سويف وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وأوضح محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني ،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.

 

 


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