اليوم السابع
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إزالة 12 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

السبت، 06 يونيو 2020 10:45 ص
إزالة 12 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا جانب من الإزالة
المنيا – حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ، فى بيان، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 12 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد على أراضى زراعية خاصة على مساحة 691 متر مربع، و4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 420 متر مربع، حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحة 2 فدان، ليصل إجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة 814 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3932 فدانا و18 قيراط و8 أسهم، و 3364 حالة إزالة مبانى بمساحة 453438 متر مربع.

شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

 


أخبار مصرية

التعديات

الاراضى الزراعيه

املاك الدوله

محافظه المنيا

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