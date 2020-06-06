إزالة تعديات علي أرضى زراعية بالزقازيق وبلبيس والقرين

يواصل رؤساء المراكز والمدن بالشرقية ، شن حملات مستمرة لتنفيذ الازالة الكلية للمبانى المخالفة والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ومساواه المخالفة حتى سطح الارض بالتزامن مع تطبيق إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا لفرض سيادة القانون على الجميع.

حيث قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بإزالة جمالون صاج خلال تشييده بشارع عبدالعزيز علي بالمخالفة لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم فك الجمالون الحديد وإيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف كما تم ضبط صاحب عقار يقوم بوضع مواد بناء بالشارع وونش ومقطورة الزراعية يقومون برفع مواد البناء بالعقار ، فتم التحفظ على الونش والمقطورة الزراعية ووضعهم بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بإزالة لحالة تعدى بأولاد سيف عبارة عن إزاله كليه لأعمدة مخالفة بالدور التاني علي مساحه 114 متر ، كما تم إزالة لحاله تعدى بشبرا النخله عباره عن إزاله جزئيه لقواعد وسملات خرسانية علي مساحه ٨٥ متر كما تم ازاله لحاله تعدى بالعدليه عباره عن إزاله جزئية لقواعد وسملات خرسانية علي مساحه ٨٧ متر وتم احالة المخالفين للنيابه العسكريه لاتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة .

وقامت رئاسة مدينة القرين بإزالة منزل بالطوب الدبش بمساحة 60 متر بمنطقة بحر الهوى وتمت الإزالة كلية بمعدات مجلس المدينة وتم إزالة غرفتين بالدبش بمساحة 40 متر بجوار كوبري المرور كما تم إزالة سور وبوابة بمنطقة السبايبة عباره عن بناء بدون ترخيص بمساحة 25 متر فتم إزالة حائط بالدبش الأبيض علي الشارع العام بمنطقة الحساسنة .

ياتي ذلك بناء علي تعليمات مشددة ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعه الميدانية لرصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى المهد وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية .