إخضاع رؤساء المدن والأحياء الجدد لكشف كورونا قبل لقاء لمحافظ الغربية

الغربية – مصطفى عادل

أصر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على إجراء مسحات حلق وتحليل الكشف عن كورونا، لـ9رؤساء مدن واحياء جدد للمحافظة للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

وكلف محافظ الغربية، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة باستدعاء فريق من الأطباء للتواجد بديوان عام المحافظة منذ الصباح الباكر، واستقبال رؤساء المدن والاحياء الجدد، وتم إجراء فحوصات الكشف عن كورونا، قبل دخول الديوان ولقاء المحافظ لبحث آليات وخطط العمل القادمة، ومناقشة أهم الملفات والمشاكل التي بكل مركز.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد نفى فى بيان رسمي، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الاخبارية عن إصابة أحد العاملين بمقر ديوان عام محافظة الغربية بفيروس كورونا المستجد، وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن التحاليل النهائية أكدت سلبية تحاليل الموظف الذي يعمل بمقر ديوان عام المحافظة.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة أن سلامة المواطنين تأتى على رأس أولويات المحافظة، وأن لجنة إدارة الأزمات التى تم تشكيلها موخرا برئاسة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مستمرة في متابعة مستشفيات العزل، وكذلك متابعة دائمة لكافة الإجراءات اللازمة للحد من فرص انتشار الفيروس والتصدي لهذه الأزمة العالمية .

وأهاب "حميدة" بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التى تستهدف إثارة الرأى العام، مناشدا كل وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى

الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق.

يذكر أن رؤساء المدن والأحياء الجدد هم محمد صلاح أحمد فرحات رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية للعمل رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ، عادل عبدالحميد سلامه رئيس حى غرب كفر الشيخ للعمل رئيس حى أول المحلة الكبرى ، محمد محمد عيد رئيس مركز ومدينة منية النصر بالدقهلية للعمل رئيسا لحى ثان المحلة الكبرى ، حسام عبداللطيف محمود السيد رئيس حى شرق المنصورة للعمل رئيسا لمركز ومدينة طنطا ، عادل السيد أحمد شرشر رئيس مركز ومدينة هيهيا بالشرقية للعمل رئيس مركز ومدينة سمنود بالغربية ، رجب عبد الرازق للعمل رئيس مركز ومدينة قطور ، أشرف بدران رئيسا لمركز ومدينة السنطة ، منى إبراهيم صالح للعمل رئيسا لمركز ومدينة بسيون ، هشام محمد ابو المكارم رئيس لمركز ومدينة زفتي.