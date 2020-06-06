إحالة 36 مخالفة تعدي علي الرقعة الزراعية بمركز بلبيس للنيابة العسكرية

الشرقية -فتحية الديب

قال اللواء "سامي علام" رئيس مجلس مدينة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إنه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تم إزالة 36 حالة تعدي علي الرقعة الزراعية بنطاق الواحدات المحلية، وإحالة المخالفين إلي النيابة العسكرية لإتخاذ إجراء بشأنهم.

وكانت حملة مكبرة من محافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من إزالة حالة تعدى علي الأرض الزراعية بقرية السواقي التابعة للوحدة المحلية بنى عياض، على مساحة 2500 م٢ وتم استخدام معدات الحملة الميكانيكية من لوادر وسيارات وجرارات بالمدينة والوحدات وتحسين الأراضي ، وتمت الازالة كاملهةحتى منسوب سطح الأرض، وذلك لتنفيذ قرارات وتعليمات القيادة السياسية والتنفيذية بإزالة أيحالات تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية، وتم إزالة614 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 20 فدانا و11 قيراطا و20 سهما، وذلك منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا بدءا من 15 مارس حتى 31 مايو 2020، وأكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تضرب بقوة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف اللجان الميدانية لرصد أى محاولات للبناء المخالف بدون تراخيص قانونية أو التعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها وسيادة القانون على الجميع .

وقامت كل من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بإزالة 88 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و7 قراريط و20سهما ، القنايات بإزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 11 قيراطا و17 سهما، مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 81 حالة تعدٍ بمساحة 2 فدان و 19 قيراطا و20 سهما، بلبيس بإزالة 128 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و 11 قيراطا و 21سهما، و أبو حماد بإزالة 32 حالة بمساحة 1 فدان و 6 قراريط ، ههيا بإزالة 11 حالة بمساحة 4 قراريط و9 أسهم ، الإبراهيمية بإزالة حالة بمساحة قيراط، ديرب نجم بإزالة 12 حالة بمساحة 7 قراريط و 10 أسهم، مركز مدينة أبو كبير بإزالة 23 حالة بمساحة 15 قيراطا و20 سهما، كفر صقر بإزالة 27 حالة بمساحة 20 قيراطا و18 سهما ، أولاد صقر بإزالة حالة بمساحه قيراط ، فاقوس بإزالة 98 حالة بمساحة 3 أفدنة و14 قيراطا و19 سهما.



