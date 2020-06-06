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إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة المواطنين فى الزاوية الحمراء

السبت، 06 يونيو 2020 02:03 م
إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة المواطنين فى الزاوية الحمراء محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نياية الزاوية الحمراء، إحالة عاطلين لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة المواطنين، حيث اتخذا من دائرة قسم الزاوية الحمراء، مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطهما عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، تم ضبط عاطلين أثناء قيامهم بسرقة دراجة بخارية. وبتفتيشهما عثر بحوزتهما فرد خرطوش، وطلقات من ذات العيار، وسلاح ناري وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة دراجة بخارية من صاحبها بالإكراه، وأن الأسلحة النارية والبيضاء التي بحوزتهما للدفاع عن النفس أثناء سرقتهما للدراجات البخارية، وتم استدعاء" مالك الدارجة البخارية المستولي عليها، وتعرف على الدراجة خاصته، واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددةـ كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


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