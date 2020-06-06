إجلاء عمال نفط وسكان من ساحل لويزيانا قبل هبوب عاصفة

رويترز

تحركت العاصفة الاستوائية كريستوبال عبر خليج المكسيك، اليوم السبت، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة مما تسبب في إجلاء سكان منطقة مأهولة في ساحل ولاية لويزيانا والعاملين في عشرات المنصات النفطية قبالة الولاية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع أن تشتد العاصفة كريستوبال المصحوبة برياح سرعتها 85 كيلومترا قليلا قبل أن تضرب ساحل لويزيانا في وقت متأخر من غد الأحد.

وصدر أمر ملزم بإخلاء جزيرة جراند آيل قبالة ساحل لويزيانا قبل اشتداد العاصفة التي يُتوقع أن تتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار متر ونصف المتر.

وقال العاملون في المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من غير المتوقع أن تتحول العاصفة التي تأتي في وقت مبكر من الموسم إلى إعصار لكن أمطارها الغزيرة يمكن أن تتسبب في حدوث فيضانات.