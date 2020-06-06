كييف (أ ش أ)

أعلن مركز الصحة العامة الأوكرانى، اليوم السبت، رصد 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس التاجى المستجد إلى 26514 حالة مؤكدة، ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم عن المركز قوله في بيان" إن خمسة عشر شخصا توفوا بالفيروس، فيما تعافى 440 شخصا خلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.