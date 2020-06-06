أوقاف بورسعيد: خطة فتح المساجد قيد الدراسة وعلى المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات

بورسعيد - محمد فرج

قال الشيخ أحمد قوطة، مدير الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، خلال تصريح خاص لليوم السابع، إن خطة فتح المساجد ما زالت قيد الدراسة بلجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وعلى المواطنين تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

واضاف أحمد قوطة أن وزارة الأوقاف لم تدل بأى معلومات وتصريحات بشان تحديد موعد لفتح المساجد سواء صلاة الجمع أوغيرها.

وأكد أن فتح المساجد من عدمه سوف ينشر على الموقع الرسمى للوزارة من خلال تعليمات وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حتى لا ينساق المواطن وراء الشائعات التى تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى وقت سابق نفى الشيخ أحمد قوطة، مدير الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إصابة إمام مسجد مريم القطرية بحى المناخ بفيروس كورونا، وذلك ردا على شائعات تناولتها بعض المواقع على صفحات التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية يتنافى تماما مع التزام أوقاف بورسعيد من خلال تعليمات الوزارة التى تقضى بغلق المساجد والزوايا حرصا على سلامة روادها وأئمتها من فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى أكد قوطة أن تحاليل مستشفى الحميات ببورسعيد أكدت سلامة إمام المسجد والعاملين جاءت سلبية والحمد الله فضلا عن الكاميرات أكدت عدم الصلاة بالمسجد والالتزام بتعليمات الوزارة.