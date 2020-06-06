أهالى قرية الدلجمون بالغربية يستقبلون متعافى من كورونا بـ"الزغاريد"

الغربية محمد طارق

استقبل أهالى قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، متعافى من فيروس كورونا، وذلك عقب خروجه من مستشفى العزل وتحويل نتائج التحاليل من إيجابية إلى سلبية بالزغاريد .

وقام الأهالى بإطلاق " الزغاريد " من شرفة البلكونات وفى الشوارع احتفالا بتعافيه وسط فرحة كبيرة من أهالى القرية، وكان ابراهيم الوكيل ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا وعلى الفور تم إبلاغ السلطات وتم نقله لمستشفى العزل حتى تعافى تماما من الفيروس .

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اعلنت فى بيان لها عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتى جاءت نتيجة فحص عيناتها إيجابية، وأضاف بيان المديرية اليومى أن نتائج فحص عينات الحالات المحتجزه بمستشفيات العزل الصحى بمستشفيات حميات المحلة وحميات طنطا وصدر طنطا ومبرة طنطا والسنطة المركزى وزفتى العام والمنشاوى العام والمحلة العام، بلغ 67 إصابة، بينما جاءت نتيجة فحص العينات لـ31 حالة آخرى سلبية، و13 حالة أخرى سيتم إعادة الاختبار لها للتأكد من إيجابية الإصابة من عدمه.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة بمحافظه الغربية، عن إصابة مراقب صحى بالإدارة الصحية أول المحلة وزوجته ممرضة بمستشفى المحلة العام، بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للعزل المنزلى وتلقى العلاج فى المنزل.

كان المراقب الصحى ويدعي"ا.ز" قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وتم سحب عينات منه وإرسالها للمعمل الإقليمى بطنطا، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وتم فحص المخالطين له من أفراد أسرته وجاءت نتيجة فحص عينات زوجته وتعمل ممرضة بمستشفى المحلة العام إيجابية، وتم وضعهما فى العزل المنزلى لتلقى العلاج.