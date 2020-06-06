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أهالى أمين باشا بالشرقية يطالبون بإصلاح ماسورة مياه انفجرت أسفل عمود كهرباء

السبت، 06 يونيو 2020 07:00 ص
أهالى أمين باشا بالشرقية يطالبون بإصلاح ماسورة مياه انفجرت أسفل عمود كهرباء ماسورة مياه انفجرت أسفل عمود كهرباء
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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طالب أهالي قرية أمين باشا التابعة لوحدة أكياد القبلية مركز فاقوس محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإصلاح ماسورة مياه الشرب التي تغذي القرية التي انفجرت بجوار عمود كهرباء مما ينذر بكارثة، وقال وائل عبد الحميد أحد أهالى القرية أن الاهالى تفاجأوا بتسرب المياه من الخط الرئيسي المغذي لقرية الفولي بأمين باشا أمام حوش عائلة ابو عياد بأمين باشا منذ فترة كبيرة وما زاد الطين بله أن المياه انفجرت أسفل عمود كهرباء.

وأضاف أنه تم إخطار الجهتين الكهرباء والمياه وكان رد مسؤلى المياه بفاقوس أنه لابد من أن تقوم إدارة الكهرباء بفصلها عن المنطقة أولا وبعدها تبدأ ادارة المياه في إصلاح الماسورة.

وطالب أهل القرية والقرى المجاورة المحافظ بسرعة إصلاح الماسورة لتصل المياه لباقي القرى وإنقاذ الاهالى من صعق الكهرباء.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تطبيق الهاتف المحمول “قراءتى” لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب والمتاح تشغيله على نظام التشغيل android ، وقريباً سيتم إتاحة نسخة لنظام التشغيل IOS، وهذا التطبيق يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال Google play مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتوره المياه.


محافظة الشرقيه

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انفجار ماسورة مياه

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