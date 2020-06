أمريكى يهدد المتظاهرين بمنشار كهربائى ويطالبهم بالعودة إلى منازلهم.. فيديو

هدد رجل أمريكى يحمل بيده منشارا كهربيا محتجين على مقتل الشاب الأمريكى ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد ضابط شرطة، وطالبهم بالرجوع إلى منازلهم والمغادرة فورا، حيث انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وذكرت جريدة "ذا صن"، أن الرجل طالب المحتجين الذهاب إلى منازلهم، حيث كان يسير في اتجاه عدد منهم وصرخ في وجهم خارج إحدى المحلات، قائلاً:"تحركوا.. أذهبوا إلى منازلكم.. لا تدع هؤلاء يخدعونك!".

A man with a chainsaw appeared at a demonstration in Texas; In which he told people to 'go home' pic.twitter.com/G6V0RH5p5u