أمريكى يهدد المتظاهرين بمنشار كهربائى ويطالبهم بالعودة إلى منازلهم.. فيديو

كتب هيثم سلامة

هدد رجل أمريكى يحمل بيده منشارا كهربيا محتجين على مقتل الشاب الأمريكى ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد ضابط شرطة، وطالبهم بالرجوع إلى منازلهم والمغادرة فورا، حيث انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وذكرت جريدة "ذا صن"، أن الرجل طالب المحتجين الذهاب إلى منازلهم، حيث كان يسير في اتجاه عدد منهم وصرخ في وجهم خارج إحدى المحلات، قائلاً:"تحركوا.. أذهبوا إلى منازلكم.. لا تدع هؤلاء يخدعونك!".

A man with a chainsaw appeared at a demonstration in Texas; In which he told people to 'go home' pic.twitter.com/G6V0RH5p5u — Faytuks News 🔴 (@Faytuks) June 6, 2020

وقالت إدارة قسم الشرطة في ماكالين، بولاية تكساس الامريكية، أنهم على علم بالحادث وتجرى الآن تحقيقات حوله بينما رفضوا ذكر اسم المشتبه فيه والشركة التي يعمل بها، بينما ظهرت عريضة تطالب عمدة ماكالين ملاحقة الرجل الذي هدد المتظاهرين علنا بالمنشار أثناء قوله افتراءات عنصرية تجاه الحشد، حيث جمعت 7394 خلال ساعات عبر الإنترنت.





في واقعة شبيهة اليوم، ألقي القبض على رجل في مدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن أشهر سلاحه في وجه المحتجين على مقتل جورج فلويد، وذلك عقب انتشار مقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وذكرت جريدة لوس إنجلوس تايمز، أن الرجل يدعى ترافيس وايت حاول تهديد المحتجين خلال تظاهرهم، حيث أشهر السلاح في وجههم بعد مشاهدة كلامية مع متظاهر سحب مسدسًا من حقيبته، وردد عبارة أن حياة السود ليست مهمة.





يشار إلى أنه لا تزال المظاهرات متواصلة فى مدن أمريكية عدة على خلفية مقتل جورج فلويد، الرجل الأمريكى من أصل إفريقى، على يد شرطة مدينة مينيابوليس فى ولاية مينيسوتا فى 25 مايو الماضى.