اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكى يهدد المتظاهرين بمنشار كهربائى ويطالبهم بالعودة إلى منازلهم.. فيديو

السبت، 06 يونيو 2020 01:33 م
أمريكى يهدد المتظاهرين بمنشار كهربائى ويطالبهم بالعودة إلى منازلهم.. فيديو أمريكى حاملا منشار كهربائى
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هدد رجل أمريكى يحمل بيده منشارا كهربيا محتجين على مقتل الشاب الأمريكى ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد ضابط شرطة، وطالبهم بالرجوع إلى منازلهم والمغادرة فورا، حيث انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وذكرت جريدة "ذا صن"، أن الرجل طالب المحتجين الذهاب إلى منازلهم، حيث كان يسير في اتجاه عدد منهم وصرخ في وجهم خارج إحدى المحلات، قائلاً:"تحركوا.. أذهبوا إلى منازلكم.. لا تدع هؤلاء يخدعونك!".

 

 

وقالت إدارة قسم الشرطة في ماكالين، بولاية تكساس الامريكية، أنهم على علم بالحادث وتجرى الآن تحقيقات حوله بينما رفضوا ذكر اسم المشتبه فيه والشركة التي يعمل بها، بينما ظهرت عريضة تطالب عمدة ماكالين ملاحقة الرجل الذي هدد المتظاهرين علنا بالمنشار أثناء قوله افتراءات عنصرية تجاه الحشد، حيث جمعت 7394 خلال ساعات عبر الإنترنت.

أمريكى يهدد المتظاهرين بمنشار كهربائى (4)
 

في واقعة شبيهة اليوم، ألقي القبض على رجل في مدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن أشهر سلاحه في وجه المحتجين على مقتل جورج فلويد، وذلك عقب انتشار مقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

أمريكى يهدد المتظاهرين بمنشار كهربائى (2)

وذكرت جريدة لوس إنجلوس تايمز، أن الرجل يدعى ترافيس وايت حاول تهديد المحتجين خلال تظاهرهم، حيث أشهر السلاح في وجههم بعد مشاهدة كلامية مع متظاهر سحب مسدسًا من حقيبته، وردد عبارة أن حياة السود ليست مهمة.

أمريكى يهدد المتظاهرين بمنشار كهربائى (3)
 

يشار إلى أنه لا تزال المظاهرات متواصلة فى مدن أمريكية عدة على خلفية مقتل جورج فلويد، الرجل الأمريكى من أصل إفريقى، على يد شرطة مدينة مينيابوليس فى ولاية مينيسوتا فى 25 مايو الماضى.


أمريكا

جورج فلويد

الولايات المتحدة الأمريكية

منشار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحدوا العنف والطقس السئ.. حصاد 24 ساعة مظاهرات فى أمريكا.. فيديو وصور

السبت، 06 يونيو 2020 11:20 ص

استمرار احتجاجات أمريكا.. الآلاف فى مسيرة لموقع اعتقال جورج فلويد لإحياء ذكراه

السبت، 06 يونيو 2020 05:00 ص

أمريكا: الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران

السبت، 06 يونيو 2020 03:00 ص

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة ترفض الانتقادات بشأن الاحتجاجات

السبت، 06 يونيو 2020 12:00 ص

أمريكا تسجل 20555 إصابة جديدة والحصيلة تقفز إلى مليون و862656 حالة

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:33 م

براين هوك: أمريكا ستواصل نهج العقوبات ضد إيران لدفعها للتفاوض

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة