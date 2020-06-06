اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 08:09 م
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أقنعة وجه غريبة من مواد معاد تدويرها فى الفلبين لمكافحة كورونا.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 08:02 م
أقنعة وجه غريبة من مواد معاد تدويرها فى الفلبين لمكافحة كورونا.. صور قناع وجه فى الفلبين
وكالات

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توجه الكثيرون، خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى صنع كمامات وأقنعة واقية يدوية، من مواد بسيطة، من أقمشة الملابس القديمة، وزجاجات وعلب بلاستيكية وحتى من الفواكه والخضار.

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ووفقا لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم، يعرض الفنان الفلبينى، ليروي نيو، إبداعاته في صنع أقنعة الوجة من مواد معاد تدوريها، في ورشة عمله في مدينة سيتي الفلبينية.

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وسجلت وزارة الصحة الفلبينية، السبت، 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و714 إصابة أخرى، وقالت الوزارة فى بيان إن إجمالى الوفيات ارتفع بذلك إلى 994 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 21340.

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