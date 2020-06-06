أقنعة وجه غريبة من مواد معاد تدويرها فى الفلبين لمكافحة كورونا.. صور

وكالات

توجه الكثيرون، خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى صنع كمامات وأقنعة واقية يدوية، من مواد بسيطة، من أقمشة الملابس القديمة، وزجاجات وعلب بلاستيكية وحتى من الفواكه والخضار.

ووفقا لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم، يعرض الفنان الفلبينى، ليروي نيو، إبداعاته في صنع أقنعة الوجة من مواد معاد تدوريها، في ورشة عمله في مدينة سيتي الفلبينية.

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية، السبت، 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و714 إصابة أخرى، وقالت الوزارة فى بيان إن إجمالى الوفيات ارتفع بذلك إلى 994 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 21340.