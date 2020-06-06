أفريقيا تتخطى حاجز الـ 176 ألف إصابة بفيروس كورونا وتسجل 4902 حالة وفاة

هند المغربي

شهدت قارة أفريقيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات اليوم السبت، إلى 176 ألفا و807 إصابة، وانتشر الوباء في 53 من دول القارة الـ 54.

ووفقا للاتحاد الأفريقي سجلت القارة الأفريقية حتى الآن 176 ألفا و807 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 4 آلاف و902 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتعافى 78 ألفا و276 شخصا.

وسجلت دول شمال أفريقيا 51 ألفا و330 إصابة، تليها غرب أفريقيا 46 ألفا و11 إصابة وجنوب أفريقيا 39 ألفا و936 إصابة وشرق أفريقيا 20 ألفا و599 إصابة ووسط أفريقيا 18 ألفا و931حالة.

ومن جانبه، أفاد المكتب الإقليمي للصحة العالمية في أفريقيا أنه وفقا لآخر دراسة تهدد الجائحة حياة 44 مليونًا ممكن أن يلقوا مصرعهم في السنة الأولى من الوباء إذا فشلت تدابير الاحتواء، وفقا للدراسة التي تمت على 47 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية فى القارة التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة في الوقت الذي لفتت المنظمة أنه توجد تسعة أسرة فقط في وحدة العناية المركزة في المتوسط لكل مليون شخص، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا في القارة السمراء لاحتواء الجائحة.