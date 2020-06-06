اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 05:20 م
خالد صلاح
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أعمال شغب ومواجهات بين المتظاهرين اللبنانيين والقوى الأمنية وسط بيروت

السبت، 06 يونيو 2020 05:14 م
أعمال شغب ومواجهات بين المتظاهرين اللبنانيين والقوى الأمنية وسط بيروت لبنان
أ ش أ

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اندلعت مواجهات حادة بين المتظاهرين اللبنانيين والقوى الأمنية فى وسط العاصمة بيروت، بعد محاولات لاقتحام الجدار الأسمنتى الفاصل المؤدى إلى مقر مجلس النواب فى ساحة النجمة.

وكان متظاهرون قد استخدموا الحجارة في رشق القوى الأمنية وشرطة مجلس النواب المتمركزة خلف الجدار الأسمنتي المؤدي إلى مقر البرلمان بشارع بلدية بيروت، ثم قامت مجموعات منهم بالتصعيد بصورة أكبر عبر تحطيم الواجهات الحديدية لمحال تجارية مجاورة للجدار الأسمنتي واقتحام تلك المحال واستخدامها معبرا في محاولة لتجاوز الجدار والدخول إلى ساحة المجلس النيابي.


وقامت القوى الأمنية المكلفة بحماية مقر البرلمان وكذلك شرطة مجلس النواب بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لحمل تلك المجموعات على التفرق وإيقاف عمليات الرشق بالحجارة وأجبرتهم على التراجع إلى الوراء.


وتدخلت عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) تؤازرها قوات مكافحة الشغب بأعداد كبيرة والتي كانت تتمركز على مقربة من مقر مجلس النواب، وقامت بمطاردة المتظاهرين في شوارع وسط بيروت وأجبرتهم على التوقف عن الرشق بالحجارة وتحطيم واجهات المحال التجارية.


واستعانت قوات مكافحة الشغب بعربات لضخ المياه وكذلك عربات مدرعة مثبت أعلاها أجهزة إطلاق ميكانيكية للقنابل المسيلة للدموع، حيث تقدمت تحت غطاء من الإطلاق المكثف للغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين ونجحت في تفرق تجمعاتهم في محيط المجلس النيابي وكذلك ساحة الشهداء بوسط بيروت، واستطاعت أن تفرض سيطرتها على المنطقة بعدما طوقتها بالكامل.


لبنان

حزب الله

أخبار عربية

الجيش اللبنانى

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