أطفال اللاجئين السوريين من "الصم" يوجهون رسالة مصورة بسبب كورونا.. فيديو

هند المغربي

بثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مقطع فيديو مصور لعدد من الأطفال السوريين الصم اللاجئين في لبنان خلال الحجر الصحي لـفيروس كورونا.

هذه الرسالة يوجهها لكم عدد من لأطفال السوريين الصم اللاجئين في #لبنان خلال الحجر الصحي لـ #فيروس_كورونا.@UNHCRLebanon pic.twitter.com/v6Bdmy7XOK — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) June 6, 2020

وطالب الأطفال الصم من خلال لغة الإشارة الجميع البقاء بالمنزل لعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا ولمواجهة الوباء القاتل وقالو " أنهم مشتاقين لرفقائهم بالمدرسة والخروج واللعب بالخارج إلا أنهم يبقون بالمنزل حتى لا يمرضوا أو ينقلون الفيروس لأهلهم "

يذكر أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري،كما يستضيف 18 ألف و500 لاجئ إضافي من إثيوبيا والعراق والسودان ودول أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني خاضعين لولاية الأونروا. وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين