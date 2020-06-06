اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أطفال اللاجئين السوريين من "الصم" يوجهون رسالة مصورة بسبب كورونا.. فيديو

السبت، 06 يونيو 2020 08:11 م
أطفال اللاجئين السوريين من "الصم" يوجهون رسالة مصورة بسبب كورونا.. فيديو اطفال سوريين من الاجئين
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مقطع فيديو مصور لعدد من الأطفال السوريين الصم اللاجئين في لبنان خلال الحجر الصحي لـفيروس كورونا.

وطالب الأطفال الصم من خلال لغة الإشارة الجميع البقاء بالمنزل لعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا ولمواجهة الوباء القاتل وقالو " أنهم مشتاقين لرفقائهم بالمدرسة والخروج واللعب بالخارج إلا أنهم يبقون بالمنزل حتى لا يمرضوا أو ينقلون الفيروس لأهلهم "

يذكر أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري،كما يستضيف 18 ألف و500  لاجئ إضافي من إثيوبيا والعراق والسودان ودول أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني خاضعين لولاية الأونروا. وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

 

 

 


سوريا

لاجئ

مفوضية اللاجئين

الأمم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة