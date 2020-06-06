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أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

السبت، 06 يونيو 2020 10:34 ص
أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، تراجعا بقيمة 7 جنيهات، على خلفية هبوط سعر الذهب لأدنى مستوى له فى أكثر من 6 أسابيع، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 765 جنيها للجرام، وهو مستوى عالى نسبيا أيضا ولا يضاهى الهبوط فى الأسعار العالمية، نتيجة ارتفاع الدولار بالسوق المصرفى..

أسعار الذهب عقب هبوطها..


عيار 18 سجل 655.75 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6120 جنيها
أوقية الذهب 1680 دولار

 
فى وقت سابق، كشف هانى جيد، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن المستهلك يلجأ حاليا لبيع ما لديه من مشغولات ذهبية، وذلك لاستغلال ارتفاع أسعار المعدن النفيس التي تسجل زيادات كبيرة منذ مطلع العام الجارى بنسبة تتخطى 10%، في ظل ارتفاع كبير بأوقية الذهب نتيجة اضطراب الأوضاع الاقتصادية عالميا.
 
وأضاف "جيد" لـ"اليوم السابع" أن حائزى المعدن الثمين من المواطنين يتجهون للبيع مع حدوث ارتفاع، وليس المستثمر، فالمستثمر يحافظ على ما لديه من احتياطي للذهب، وذلك في ظل توقعات استمرار صعود سعر الذهب عالميا، في هو ما ينعكس على الأوضاع في سوق الصاغة بمصر، وحدوث ارتفاعات بالأسعار.
 
وفى سياق متصل، أوضح هانى جيد أن مبيعات المعدن الثمين في آخر 10 أيام من شهر رمضان تسجل تراجعات حادة لأول مرة، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وإغلاق المحال في وقت مبكر، لافتا إلى أن الفترة المماثلة من كل عام تسجل زيادة في المبيعات نتيجة الاقبال لشراء شبكة العيد.
 
وأشار إلى أن الذهب في مصر سجل على مدار شهر مايو الجارى ارتفاعات غير مسبوقة، تجاوزت 765 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا بأسواق الصاغة، فى زيادة لم يشهدها السوق في أي وقت مضى، وهو ما دفع المبيعات للهبوط بصورة عامة، سواء مشغولات ذهبية بصورتها التقليدية أو سبائك.

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