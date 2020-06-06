اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. الطماطم بـ4.5 والليمون بـ29 جنيها

السبت، 06 يونيو 2020 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. الطماطم بـ4.5 والليمون بـ29 جنيها أسعار الخضراوات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
 
-الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.75 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 7 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 6.5 .
-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 للكيلو والليمون 29 جنيها.
 
- الفاصوليا الخضراء بسعر 11 جنيها للكيلو جرام.
- البرتقال البلدى 9.5 جنيه
- التفاح الجرين 34 والتفاح البلدى 11 جنيه
المشمش 16 جنيه
خوخ سكرى 9 جنيهات
الموز المستورد 25 جنيه 
عنب من 14 جنيه إلى 16 جنيه 
 

وكانت وزارة التموين نفت ما تردد من  أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات وشن حملات تفتيش دورية على التجار لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.

 


التموين

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