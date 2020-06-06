اليوم السابع
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أسطورة كرة السلة مايكل جوردان يتبرع بـ100 مليون دولار لمكافحة العنصرية

السبت، 06 يونيو 2020 09:06 ص
أسطورة كرة السلة مايكل جوردان يتبرع بـ100 مليون دولار لمكافحة العنصرية مايكل جوردان أسطورة كرة السلة العالمية الأمريكى
كتب وكالات

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أعلن أسطورة كرة السلة العالمية الأمريكى مايكل جوردان، عن تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمات ومؤسسات تكافح من أجل المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية، فى ظل موجة من الاحتجاجات التى تسود الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، بحسب وكالة "سبوتنيك".

 

وقال جوردان فى بيان نشر يوم أمس الجمعة إن علامته التجارية ستقوم بتوزيع المبلغ على مدار 10 سنوات لمنظمات مختلفة فى محاولة للقضاء على "العنصرية المتأصلة".

 

وأضاف: "نحن فى عام 2020، وتضم عائلاتنا جميع الأشخاص الذين يتطلعون إلى أسلوب حياتنا. على الرغم من أن الكثير قد تغير، إلا أن الأسوأ يبقى على حاله".

 

ونعلن اليوم أن مايكل جوردان وجوردان براند سيتبرعان بمبلغ 100 مليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة للمنظمات المكرسة لضمان المساواة العرقية، والعدالة الاجتماعية وتحسين الوصول إلى التربية.

 

هذا واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة فى العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكى من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطى فى مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو الماضي.

 

وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط فى الولايات المتحدة بل وفى مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".

 

 


جورج فلويد

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