أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 402 مصاب
الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين
الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا
التضامن: صرف 4.89 مليار جنيه من معاشات يونيو خلال 4 أيام
مستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل للعزل الصحى يستقبل 15 عاملا مصابا بكورونا
طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33 درجة
التعليم: المدارس الخاصة لا تملك صلاحية فصل الطالب غير المسدد للمصروفات
غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة
الزراعة: صادرات البرتقال تتربع على عرش الأسواق العالمية بـ1.35 مليون طن
وزير التعليم العالى يعلن عن جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2020
خطيب الجامع الأزهر يوجه 4 رسائل للعالم والأطباء فى أزمة كورونا.. فيديو
عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين إثر إصابتهم بكورونا وارتفاع العدد لـ40
السياحة والآثار: ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لـ125
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