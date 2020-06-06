أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 402 مصاب



الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا

التضامن: صرف 4.89 مليار جنيه من معاشات يونيو خلال 4 أيام

مستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل للعزل الصحى يستقبل 15 عاملا مصابا بكورونا

طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33 درجة

التعليم: المدارس الخاصة لا تملك صلاحية فصل الطالب غير المسدد للمصروفات

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

الزراعة: صادرات البرتقال تتربع على عرش الأسواق العالمية بـ1.35 مليون طن

وزير التعليم العالى يعلن عن جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2020

خطيب الجامع الأزهر يوجه 4 رسائل للعالم والأطباء فى أزمة كورونا.. فيديو

عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين إثر إصابتهم بكورونا وارتفاع العدد لـ40