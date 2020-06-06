اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أحمد الجارالله: القاهرة لن تسمح لقلعة الإخوان التركية أن تجاور بلاد النيل

السبت، 06 يونيو 2020 10:25 م
أحمد الجارالله: القاهرة لن تسمح لقلعة الإخوان التركية أن تجاور بلاد النيل أحمد الجارالله
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب الكاتب الكويتى، أحمد الجارالله، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى وقف إطلاق النار في دولة ليبيا، والالتزام بالمسار السياسي من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي.

وقال أحمد الجارالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل :"عظيمة يا مصر ليبيا لن يقف معها إلا مصر ورئيسها الجليل عبدالفتاح السيسي مصر ورئيسها الجليل لا يريدون أن يروا كهفا للإخوان المسلمين علي حدود مصر العظيمة التي أسقط شعبها حكم الإخوان المسلمين عندما خطفوا مصر وعثوا فيها فساد وتدمير.. مصر لن تسمح لقلعة الإخوان التركية أن تجاور بلاد النيل".

وأضاف :"رئيس مصر الجليل، أحسنت ليبيا جارة لمصر وقد استضعفت من بلاد بعيده عنها تركيا الملطخة بدماء العرب بمساعده الخونة من أعراب إخوان الشياطين.. يا رئيس مصر احزم أمرك شعب ليبيا يناديك لا تتركها لحكومة وفاق عميله للذي يدفع ..الوطن الليبي يباع في سوق نخاسه الإخوان المسلمين اليوم ليبيا وغدا تونس".

وفي وقت سابق، رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم السبت، بالجهود التي تبذلها مصر لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق ‏النار، داعية جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مساء اليوم :" تراقب الولايات المتحدة الأمريكية باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق #ليبيا‏ للتعبير عن نفسها. ونتطلع إلى رؤية هذه الأصوات ‏تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة 5 + 5 التي استضافتها البعثة بشأن صيغ ‏وقف إطلاق النار".

وأضافت :"نرحّب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق ‏النار. وندعو جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".


ليبيا

اخبار ليبيا

اعلان مصر

اعلان القاهرة

احمد الجارالله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة