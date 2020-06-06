اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 05:07 م
خالد صلاح
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أتراك يخرجون للشوارع فى أول عطلة نهاية أسبوع منذ شهرين

السبت، 06 يونيو 2020 04:35 م
أتراك يخرجون للشوارع فى أول عطلة نهاية أسبوع منذ شهرين محاولات لمنع تفشى كورونا فى تركيا
رويترز

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خرج أتراك للشوارع، اليوم السبت، في أول عطلة نهاية أسبوع دون إجراءات العزل العام التى فُرضت لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد قبل ما يقرب من شهرين بعد يوم من إلغاء الرئيس رجب طيب أردوغان، فجأة لأمر بالبقاء فى المنزل.

وعادت المقاهى والمطاهم ومنشآت أخرى لفتح أبوابها بعد أن تباطأ معدل الإصابات بالمرض كما تم رفع بعض القيود على التنقل بين المدن.

وكان أردوغان، يعتزم الإبقاء على إجراءات العزل العام المطبقة في المدن الكبرى منذ 11 أبريل خلال عطلة نهاية الأسبوع لكن القرار أثار انتقادات حادة.

وتدفق مواطنون، اليوم السبت، على شواطئ في اسطنبول واصطف المئات لدخول متنزهات كما شهدت العاصمة أنقرة اختناقات مرورية.

وعبر أردوغان، عن قلقه من عودة حالات الإصابة للارتفاع، وسجلت البلاد أمس الجمعة، 930 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 786 خلال الأسبوع المنصرم، وتوفي حتى الآن 4648 شخصا بالمرض في تركيا وبلغ عدد الإصابات الإجمالي 168340.


تركيا

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

عزل عام

حظر تجول

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