آخر ما نطق به جورج فلويد قبل مقتله خنقا على يد شرطى أمريكى

تفاصيل جديدة عن مقتل جورج فلويد الأمريكي ذو الأصول الافريقية على يد شرطة منيابوليس، يكشفها محمود أبو ميالة، صاحب المتجر الذى وقعت بجواره عملية اعتقال فلويد، التي أشعلت جميع الولايات الأمريكية بل امتدت إلى دول أخرى.

يقول أبو ميالة صاحب متجر "cupfoods" الذي دخله جورج فلويد مع صديقه، إنه حاول استخدام ورقة من فئة 20 دولار، شك فيها الموظف واعتبرها مزورة، حسبما نقلت عنه صحيفة "النهار" الجزائرية.

ويوضح أبو ميالة في حديثه للصحيفة أن الموظف أبلغ الشرطة عقب الواقعة، فوصلت على الفور واقتادت جورج فلويد خارج المكان، وهناك، وقع الحادث الشهير، حيث وضع أحد أفراد الشرطة ركبته فوق عنق جورج لنحو 8 دقائق، ما أدى إلى وفاته.

وأضاف صاحب المتجر الفلسطيني الأصل الذي قتل بجواره فلويد، أن الأخير كان زبونا عاديا يشتري احتياجاته مرتين اسبوعيا، وتابع "لم نشتكي يوما من تصرفاته"، موضحا أنهم تلقوا أكثر من مرة أموالا مزورة لكن لم يتم إبلاغ الشرطة.

وأشار أبو ميالة إلى أن الموظف تصرف تلقائيا، وعن اللحظات الأخيرة في حياة فلويد الذي كان يصفه معارفه بـ"العملاق اللطيف"، يقول "كان يحاول التحدث مع الشرطي ويشرح له"، مضيفا أن أخر ما نطق به هو أسم والدته.

وأكد أن حادثة مقتل جورج فلويد لا تزال تصنع الحدث في الولايات المتحدة، وتستمر الاحتجاجات في عدد كبير من المدن والولايات الأمريكية ضد عنصرية الشرطة خاصة في منيابوليس، حيث قتل فلويد. بينما امتدت المظاهرات العنيفة إلى أسوار البيت الأبيض.