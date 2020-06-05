اليوم السابع
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50 ألف نمساوى يتظاهرون بفيينا تنديدا بالعنصرية بعد مقتل فلويد

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:20 ص
50 ألف نمساوى يتظاهرون بفيينا تنديدا بالعنصرية بعد مقتل فلويد مظاهرات ضد العنصرية - أرشيفية
أ ش أ

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تظاهر 50 ألف نمساوى مساء الخميس فى ميدان "حقوق الانسان " بوسط العاصمة النمساوية فيينا تضامنا مع حادث مقتل الامريكى من أصول أفريقية جورج فلويد فى الولايات المتحدة على يد الشرطة الامريكية.

ونظم المظاهرة – التى تعد من اضخم المظاهرات فى تاريخ البلاد – عدد من الأحزاب اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان فى النمسا واوروبا .
وقالت مصادر إعلامية مساء اليوم الخميس أن المتظاهرين حملوا لافتات تندد بالعنصرية والتمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، مطالبين بوقف كل انتهاكات حقوق الانسان فى العالم.
وأعربت المصادر عن قلقها من تداعيات هذه المظاهرة التى لم يتم فيها مراعاة مسافة الأمان كما لم يرتد عدد كبير الكمامات مما يعزز المخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا فى البلاد.


النمسا

مظاهرات النمسا

جورج فلويد

مقتل جورج فلويد

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