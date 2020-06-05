اليوم السابع
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28 معيارا للرقابة الدولية على التأمين..تعرف عليها

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:45 م
28 معيارا للرقابة الدولية على التأمين..تعرف عليها الرقابة المالية
كتب : حسام الشقويرى

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احتلت صناعة التامين مكانتھا فى برامج الدعم والتطوير التي تتبناھا الھیئات والمنظمات العالمیة مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي لمراقبي التأمین IAIS ، وقد قامت ھذه الجھات بتوحید الجھود وتكثیفھا فى ھذا المجال وذلك من خلال قیام الاتحاد الدولي لمراقبي التأمین IAIS بوضع معايیر نموذجیة لنظم الإشراف والرقابة على مستوى العالم ، وقد أقرت المنظمة مجموعة من المبادئ عددھا 28 لتنظیم أسواق التأمین للدول الأعضاء بالمنظمة وتتمثل ھذه المعايیر فى 28 معیار يقاس على أساسھم مدى توافق تشريعات الدولة مع متطلبات الإشراف و الرقابة :-
1 -شروط الإشراف و الرقابة الفاعل على أعمال التأمین .
2 -اھداف الإشراف و الرقابة على النشاط التأمینى .
3 -الشروط الواجب توافرھا فى ھیئة الإشراف و الرقابة.
4 -إجراءات الإشراف و الرقابة .
5 -التعاون فى مجال الإشراف و الرقابة و تبادل المعلومات .
6 -إجراءات الترخیص لمزاولة العمل بالسوق .
7 -ملائمة الأشخاص
8 -التغیر فى ھیكل و نسب الملكیة لشركات التأمین وإعادة التأمین .
9 -أسس تنظیم الشركات وإدارتھا من خلال تطبیق مبادئ الحوكمة.
10 -أسس الرقابة الداخلیة لشركات التأمین وإعادة التأمین.
11 -تحلیل السوق
12 -إعداد التقارير المالیة .
13 -إجراءات الفحص والتفتیش المیداني .
14 -الإجراءات التصحیحیة التي تقوم الجھات الرقابیة بوضعھا لتصحیح مسار السوق
15 -التنفیذ و العقوبات
16 -التصفیة و الخروج من السوق .
17 -الإشراف على المجموعات
18 -تقییم المخاطر و ادارتھا
19 -نشاط التأمین
20 -الخصوم
21 -الإستثمارات
22 -المشتقات والبنود التى تقع خارج المیزانیة العمومیة .
23 -كفاية رأس المال و الملاءة المالیة.
24 -تنظیم أعمال الوسطاء.
25 -حماية المستھلك .
26 -الإفصاح و الشفافیة وتبادل المعلومات .
27 -الغـش التأمیني و الإحتیال.
28 -مكافحة عملیات غسل الأموال و تمويل عملیات الإرھاب

تامين

الرقابة الدولية

غسل الأموال

عمليات الإرهاب

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