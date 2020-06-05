28 معيارا للرقابة الدولية على التأمين..تعرف عليها

كتب : حسام الشقويرى

احتلت صناعة التامين مكانتھا فى برامج الدعم والتطوير التي تتبناھا الھیئات والمنظمات العالمیة مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي لمراقبي التأمین IAIS ، وقد قامت ھذه الجھات بتوحید الجھود وتكثیفھا فى ھذا المجال وذلك من خلال قیام الاتحاد الدولي لمراقبي التأمین IAIS بوضع معايیر نموذجیة لنظم الإشراف والرقابة على مستوى العالم ، وقد أقرت المنظمة مجموعة من المبادئ عددھا 28 لتنظیم أسواق التأمین للدول الأعضاء بالمنظمة وتتمثل ھذه المعايیر فى 28 معیار يقاس على أساسھم مدى توافق تشريعات الدولة مع متطلبات الإشراف و الرقابة :-

1 -شروط الإشراف و الرقابة الفاعل على أعمال التأمین .

2 -اھداف الإشراف و الرقابة على النشاط التأمینى .

3 -الشروط الواجب توافرھا فى ھیئة الإشراف و الرقابة.

4 -إجراءات الإشراف و الرقابة .

5 -التعاون فى مجال الإشراف و الرقابة و تبادل المعلومات .

6 -إجراءات الترخیص لمزاولة العمل بالسوق .

7 -ملائمة الأشخاص

8 -التغیر فى ھیكل و نسب الملكیة لشركات التأمین وإعادة التأمین .

9 -أسس تنظیم الشركات وإدارتھا من خلال تطبیق مبادئ الحوكمة.

10 -أسس الرقابة الداخلیة لشركات التأمین وإعادة التأمین.

11 -تحلیل السوق

12 -إعداد التقارير المالیة .

13 -إجراءات الفحص والتفتیش المیداني .

14 -الإجراءات التصحیحیة التي تقوم الجھات الرقابیة بوضعھا لتصحیح مسار السوق

15 -التنفیذ و العقوبات

16 -التصفیة و الخروج من السوق .

17 -الإشراف على المجموعات

18 -تقییم المخاطر و ادارتھا

19 -نشاط التأمین

20 -الخصوم

21 -الإستثمارات

22 -المشتقات والبنود التى تقع خارج المیزانیة العمومیة .

23 -كفاية رأس المال و الملاءة المالیة.

24 -تنظیم أعمال الوسطاء.

25 -حماية المستھلك .

26 -الإفصاح و الشفافیة وتبادل المعلومات .

27 -الغـش التأمیني و الإحتیال.

28 -مكافحة عملیات غسل الأموال و تمويل عملیات الإرھاب