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وفاة آخر مستفيد من معاش الحرب الأهلية الأمريكية 1861 عن عمر 90 عاما

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:53 م
وفاة آخر مستفيد من معاش الحرب الأهلية الأمريكية 1861 عن عمر 90 عاما حرب أهلية - أرشيفية
كتب محمد جمال

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توفى إيرين تريبليت ، آخر شخص يتلقى معاشًا من الحرب الأهلية الأمريكية ، عن عمر يناهز 90 عاما، الثلاثاء بعد مضاعفات جراحية إثر سقوطه بدار رعاية بنورث كارولينا ، وفقًا لنعى فى وول ستريت جورنال، وكانت ابنة موس تريبليت ، التى حاربت من أجل الجيوش الكونفدرالية والاتحاد، وفقًا لـ Military.com ، حيث انشق موسى تريبليت إلى اليانكيز بعد أن أدرك أنه كان فى الجانب الخاسر من الحرب.

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بعد سنوات من الحرب ، تزوج موسى قاعة إليدا - زوجته الثانية، عام 1930 ، أنجبت القاعة البالغة من العمر 34 عامًا إيرين تريبليت، عند هذه النقطة ، كان موس تريبليت يبلغ من العمر 83 عامًا، وتوفي عام 1938 عن عمر يناهز 92 عامًا.

توفى إيرين تريبليت ، الذي قاتل والده على جانبي الحرب الأهلية الأمريكية ، عن عمر يناهز 90 عامًا، وتقول إدارة شؤون المحاربين القدامى على موقعها على الإنترنت: "يقدم برنامج تقاعد المحاربين القدامى دفعات شهرية للمحاربين القدامى في زمن الحرب الذين يستوفون متطلبات عمر أو إعاقة معينة والذين لديهم دخل وصافي القيمة في حدود معينة" .

أحد متطلبات VA هو الخدمة خلال فترة الحرب المؤهلة. تقع خدمة موس تريبليت حتى الآن في الماضي ، ولم تعد مدرجة مع أمثال الحربين العالميتين الأولى والثانية ، الحرب الكورية أو فيتنام.

ومع ذلك ، وفقًا لشعار VA - "لرعاية من يجب أن يتحمل المعركة ، ولأرملته وأيتامه" - بدأ معاش موس تريبليت عندما انتهت الحرب في عام 1865، وعند وفاته ، حصلت زوجته الأولى على مدفوعات شهرية، ثم انتقلت بالوراثة إلى إيرين تريبليت.

دفعت VA مبلغ 73.13 دولارًا لها كل شهر حتى وفاتها، بحلول ذلك الوقت.

والحرب الأهلية الأمريكية هى صراعات داخلية حدثت داخل الولايات المتحدة في الفترة من عام 1861 إلى 1865. واجه فيها الاتحاد(الولايات المتحدة) الانفصاليين في إحدى عشر ولاية جنوبية مجتمعة معا لتكون الولايات الكونفدرالية الأمريكية. وقد فاز الاتحاد بهذه الحرب التي ما زالت تعدّ الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.


الحرب الأهلية الأمريكية

أمريكا

الولايات المتحدة

إيرين تريبليت

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