وضع مراقب صحى وزوجته بالعزل المنزلى لإصابتهما بكورونا فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، عن إصابة مراقب صحى بالإدارة الصحية أول المحلة وزوجته ممرضه بمستشفى المحلة العام، بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للعزل المنزلى وتلقى العلاج فى المنزل.

كان المراقب الصحى ويدعي"ا.ز" قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وتم سحب عينات منه وإرسالها للمعمل الإقليمى بطنطا، وجاءت نتيجتها إيجابيه.

وتم فحص المخالطين له من أفراد أسرته وجاءت نتيجة فحص عينات زوجته وتعمل ممرضه بمستشفى المحلة العام إيجابيه، وتم وضعهما فى العزل المنزلى لتلقى العلاج.

من ناحية أخرى يخضع الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث وزوجته للعزل المنزلى وتلقى العلاج بالمنزل بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

كان نائب رئيس الجامعة قد ظهرت عليه هو وزوجته منذ أيام قليله أعراض الإصابة بفيروس كورونا من ارتفاع فى درجة الحرارة وآلام فى الحلق، وتم سحب عينات منهما وإجراء الأشعة اللازمة ووضعهما تحت الملاحظة والعزل المنزلى وتلقى العلاج.

وكشف مصدر طبى مسئول بجامعة طنطا لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور"عكاشه" ظهرت عليه هو وزوجته أعراض الإصابة بالفيروس وتم التدخل سريعا والتعامل مع الحالة وفقا البروتوكول المتبع لحالات الإصابة بالفيروس وسحب عينات منهم وإجراء الفحوص الطبية المتبعة.

وأضاف المصدر المسئول الذى رفض ذكر اسمه، أن نائب رئيس جامعة طنطا وزوجته حالتهما الصحية مستقرة، ويخضعان للعلاج المكثف فى المنزل، مع متابعتها بصفة مستمرة، وبعد مرور 5 أيام سيتم عمل إعادة للاختبار للوقوف على الحالة الصحية لهما والاستجابة للعلاج.

وعن المخالطين لهما فأكد المصدر المسئول أنه تم التنبيه على المخالطين بالتوجه فورا للمستشفى حال ظهور أى أعراض إصابة عليهم، مشيرا إلى أن "عكاشه" شارك فى المؤتمر الافتراضى للجامعة والذى عقد نهاية الشهر الماضى وحتى الآن لم نرصد ظهور أعراض على المشاركين فى المؤتمر.

وأضاف أن الدكتور كمال عكاشه يرتدى دائما الكمامات ويتبع الإجراءات الوقائية وبطبيعة عمل الأطباء فانهم يحتكون يوميا بالأطباء والتمريض والمرضي.