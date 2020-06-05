اليوم السابع
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نيويورك تايمز: شعبية ترامب تتراجع بين مؤيديه الرئيسيين "الإنجيليين البيض"

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:11 م
نيويورك تايمز: شعبية ترامب تتراجع بين مؤيديه الرئيسيين "الإنجيليين البيض" ترامب يرفع الإنجيل أمام كنيسة سانت جونز
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يحتاج إلى كل صوت حصل عليه من الإنجيليين البيض في عام 2016 ، ولكن ربما لا يكون رفع الكتاب المقدس في الهواء كافياً للحصول على أصواتهم فى انتخابات نوفمبر 2020.

وأعرب المحافظون المتدينون في الأسابيع الأخيرة ، عن قلقهم حيال البيت الأبيض وحملة ترامب بشأن الموقف السياسي للرئيس ، وهو ما ظهر فى تراجع شعبيته فى الاستطلاعات وفشله في تولي أزمات الأخلاق والصحة العامة التي تجهد البلاد.

وظهر انزعاجهم المتزايد هذا الأسبوع عندما وبخ مؤسس الائتلاف المسيحي ، بات روبرتسون ، الرئيس لأنه تبنى نبرة تزيد الصراع فى الوقت الذى عمت فيه البلاد حالة من الحزن والغضب بعد قتل الشرطة لرجل أسود غير مسلح ، جورج فلويد ، في مينيابوليس.

وقال روبرتسون الذي تعود علاقته بترامب إلى التسعينات في حديثه التليفزيوني ، "أنت فقط لا تفعل ذلك ، سيدي الرئيس"، وأضاف: "نحن عرق واحد. ونحن بحاجة إلى أن نحب بعضنا البعض ".

بعد ثلاث سنوات ونصف من رئاسة ترامب ، كان لدى حلفاء ترامب المحافظين المسيحيين نصًا مكتوبًا مسبقًا عندما يحين الوقت للدفاع عن ترامب حتى أنهم كانوا يبررون اتهامات الإساءة الجنسية الموجهة له.

ورغم أنه بالنسبة للجزء الأكبر منهم ، لم يكن هذا الأسبوع مختلفًا كثيرًا حيث ادعى المدافعون عن ترامب أنهم ليس لديهم مشكلة في إخلاء حديقة بالقرب من البيت الأبيض بالقوة من المظاهرات السلمية حتى يتمكن من الذهاب إلى كنيسة مجاورة من أجل جلسة تصوير وهو يحمل الإنجيل.

لكن العديد من الاستطلاعات أظهرت أنه مثل معظم الأمريكيين الآخرين، يرفض المتدينون الأمريكيون بشكل متزايد كيف يقوم الرئيس بعمله - وهو تحول من شأنه أن يعرض للخطر إعادة انتخاب ترامب إذا لم يكن قادراً على عكس ذلك، وفقا لنيويورك تايمز.


ترامب

الانجليين البيض

الانتخابات الامريكية

جورج فلويد

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