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نائب ترامب: نواصل دعم المتضريين من كورونا ونرى ضرورة خفض الضرائب على الرواتب

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:00 م
نائب ترامب: نواصل دعم المتضريين من كورونا ونرى ضرورة خفض الضرائب على الرواتب نائب الرئيس ترامب
كتب عامر مصطفى

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قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارة ترمب ستواصل دعم المتضريين من كورونا، كما أن الإدارة ستعمل كل ما يمكن لإعادة الاقتصاد، ونرى ضرورة خفض الضرائب على الرواتب، وذلك بحسب تصريحات بثتها قناة العربية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يحتاج إلى كل صوت حصل عليه من الإنجيليين البيض في عام 2016 ، ولكن ربما لا يكون رفع الكتاب المقدس في الهواء كافياً للحصول على أصواتهم فى انتخابات نوفمبر 2020.

وأعرب المحافظون المتدينون في الأسابيع الأخيرة ، عن قلقهم حيال البيت الأبيض وحملة ترامب بشأن الموقف السياسي للرئيس ، وهو ما ظهر فى تراجع شعبيته فى الاستطلاعات وفشله في تولي أزمات الأخلاق والصحة العامة التي تجهد البلاد.

وظهر انزعاجهم المتزايد هذا الأسبوع عندما وبخ مؤسس الائتلاف المسيحي ، بات روبرتسون ، الرئيس لأنه تبنى نبرة تزيد الصراع فى الوقت الذى عمت فيه البلاد حالة من الحزن والغضب بعد قتل الشرطة لرجل أسود غير مسلح ، جورج فلويد ، في مينيابوليس.

وقال روبرتسون الذي تعود علاقته بترامب إلى التسعينات في حديثه التليفزيوني ، "أنت فقط لا تفعل ذلك ، سيدي الرئيس"، وأضاف: "نحن عرق واحد. ونحن بحاجة إلى أن نحب بعضنا البعض ".


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