اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا : مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

 

 
موعد صلاه الفجر 3:09   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:29 
 
موعد صلاة المغرب 6:54
 
ميعاد صلاة العشاء 8:26 
 
 
 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:08 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 
 
موعد صلاة العصر 3:37 
 
توقيت صلاة المغرب 7:01 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:35 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:02 
 
توقيت صلاة الظهر 11:49 م 
 
موعد صلاة العصر 3:26 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 51: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:24 م 
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

 

موعد صلاة الفجر 3:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:41 
 
موعد صلاة العصر 3:12 
 
توقيت صلاة المغرب 6:37 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:05 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:21 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:47 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:10 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:38 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:02 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 

 مكة 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:19 م 
 
موعد صلاة العصر 3:37 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:04 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:23 م 
 
 
 

المدينة المنورة 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:56 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:19 م 
 
موعد صلاة العصر 3:41 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:12 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:32 م 
 
 
 

الرياض 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:27 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:13 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:05 م 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

 

موعد صلاة الفجر 2:56 
 
توقيت صلاة الظهر 11:38 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:13 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:39 
 
موعد صلاة العشاء 8:08 م 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

 

موعد صلاة الفجر 3:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:21 م 
 
موعد صلاة العصر 3:42 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:09 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:33 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:22 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 4:11 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:37 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:15 
 
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت 

 

 
توقيت صلاة الفجر 3:05 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:46 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:21 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:45 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:16 م

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