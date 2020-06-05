مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا : مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:09 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص
ميعاد صلاة العصر 3:29
موعد صلاة المغرب 6:54
ميعاد صلاة العشاء 8:26
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:37
توقيت صلاة المغرب 7:01 م
موعد صلاة العشاء 8:35 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:02
توقيت صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 51: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:24 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:12
توقيت صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 8:05 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 3:10 م
توقيت صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 8:02
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:19 م
موعد صلاة العصر 3:37 م
موعد صلاة المغرب 7:04 م
ميعاد صلاة العشاء 8:23 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 3:56 ص
توقيت صلاة الظهر 12:19 م
موعد صلاة العصر 3:41 م
موعد صلاة المغرب 7:12 م
توقيت صلاة العشاء 8:32 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 3:27 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 3:13 م
ميعاد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:05 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 2:56
توقيت صلاة الظهر 11:38 م
ميعاد صلاة العصر 3:13 م
موعد صلاة المغرب 6:39
موعد صلاة العشاء 8:08 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 3:57 ص
توقيت صلاة الظهر 12:21 م
موعد صلاة العصر 3:42 م
توقيت صلاة المغرب 7:09 م
موعد صلاة العشاء 8:33 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 3:22 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 4:11 م
توقيت صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:15
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:05 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
ميعاد صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 6:45 م
مواقيت صلاة العشاء 8:16 م
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