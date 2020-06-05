مصر للطيران: لا صحة للإعلانات المعروضة بشأن تشغيل الرحلات من دولة الإمارات

كتب محمود عبد الغنى

نفت الشركة الوطنية مصر للطيران، في بيان لها، ما تناولته عدد من الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المعروضة، بشأن تشغيل الشركة لرحلات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، وأكدت الشركة عدم صحة هذه المعلومات ولا يوجد رحلات في المواعيد المعلن عنها.

وأشارت الشركة إلى أنها ليس عليها أى مسئولية عن أى تذاكر صدرت عن هذه الشركات التي قامت بالإعلان عن هذه الرحلات، وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة القنوات الرسمية للشركة لحجز التذاكر وهى الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com أو عن طريق الاتصال بمكاتب مصر للطيران بالإمارات العربية.