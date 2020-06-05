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محافظ كفرالشيخ يتابع التزام المواطنين منازلهم فى ساعات الحظر

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:01 م
محافظ كفرالشيخ يتابع التزام المواطنين منازلهم فى ساعات الحظر حظر التجوال
كفر الشيخ محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الجمعة، التزام المواطنين منازلهم فى اليوم الـ 73 على التوالى بمراكز ومدن المحافظة، تطبيقًا لقرار حظر التجوال، والذى يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره، وذلك ابتداءً من الـ 8 مساءً حتى الـ 5 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على الأهالى بتنفيذ التعليمات التى وضعتها الحكومة، لعدم تعريض أنفسهم وأسرهم لهذا الخطر، والحد من زيادة أعداد المصابين، موجهًا بالمرور والمتابعة المستمرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفرالشيخ، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وخلال أمس الخميس تابع محافظ كفر الشيخ، الحالة العامة بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر باليوم الـ 72، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الصارمة، بالإضافة إلي عقوبات لمخالفة الإجراءات على المواطنين والمنشآت، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

 

 

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