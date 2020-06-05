كوكتيل شر.. ضبط شخص قتل خطيب ابنته واختلس 3 ملايين جنيه من عمله

كتب محمود عبد الراضى

رصدت أجهزة الأمن إحدى جرائم الكسب غير المشروع لموظف بإحدى المستشفيات قدرت أفعال الكسب التى قام بها بمبلغ 3 مليون جنيه ، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الفساد الوظيفى وإدخالها فى ذمتهم المالية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع قيام (كيميائى متعاقد بأحد المستشفيات– مقيم الساحل القاهرة) بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عملة كأمين مخزن بتلك المستشفى وإختلاس أدوية عهدته قدرت بـ (2836436 جنيه ).

وأضافت التحريات بسابقة إتهامه فى عدة قضايا ( مخدرات ، إختلاس ، سرقة ، شيكات) أخرهم قضية محكوم فيها عليه غيابياً بالسجن المؤبد تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضى على المذكور لقتله خطيب ابنته.

وتبين أنه عقب ضبط المتهم فى تلك القضية تبين إستخراجه عدة بطاقات تحقيق شخصية بأسماء وهمية ومختلفة للهروب من إتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، الأمر الذى عاد عليه بالمنفعة وتكوينه وذويه ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة من الوظيفة العامة تمثلت فى ( شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات ) بإسمه ونجلته وزوجته ، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك ، حيث قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ ( 3 مليون جنيه ) تقريباً ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.