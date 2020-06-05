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فنزويلا: زعيم المعارضة موجود بسفارة فرنسا فى كاراكاس وتحت حمايتها

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:37 ص
فنزويلا: زعيم المعارضة موجود بسفارة فرنسا فى كاراكاس وتحت حمايتها خوان جوايدو
كتب سمير حسنى

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أعلن خورخي إرياسا وزير الخارجية الفنزويلي، أن زعيم المعارضة خوان جوايدو موجود في السفارة الفرنسية في كاراكاس، وتحت حمايتها الدبلوماسية.

وأضاف أن ليوبولدو لوبيز زعيم حزب الإرادة الشعبية أيضا يتواجد في سفارة إسبانيا ويدير منها عمليات التآمر ضد فنزويلا وآخرها عملية "هيديون".، جاء لك نقلا عن روسيا اليوم.

وأمس، أعلنت الحكومة الفنزويلية والمعارضة أن الرئيس نيكولاس مادورو، اتفق مع زعيم المعارضة خوان جوايدو على تنسيق الجهود لتوفير موارد مالية لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وجاء في وثيقة رسمية تلاها عبر التلفزيون الحكومي وزير الإعلام خورخي رودريجيز - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية - أن الطرفين اتفقا على التنسيق في ما بينهما لتأمين موارد مالية بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، لتعزيز قدرة فنزويلا على التصدي للوباء.

وأكد معسكر جوايدو في بيان أنه تم "توقيع خطة تعاون تقني للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن فيروس كورونا".

بدوره، أكد متحدث باسم منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إبرام هذا الاتفاق، من دون إعطاء تفاصيل، مكتفيا بالقول إن "منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تتخذ خطوات لدعم تنفيذه".

ووقع الاتفاقية كل من كارلوس ألفارادو، وزير الصحة الفنزويلي، وخوليو كاسترو، مندوبا عن البرلمان، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

وسجلت فنزويلا رسميا 1819 مصابا بفيروس كورونا، توفي منهم 18، لكن منظمات حقوقية تعتبر أن هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع.   

 


خوان جوايدو

فنزويلا

كراكاس

فرنسا

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